30 milyona Ada yolcusu!

Trabzonspor'un başarılı savunmacısı Arseniy Batagov, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda… Oyuncuyla ilgilenen son takım ise Bournemouth… İngiliz ekibi, kapıyı 20 milyon Euro'dan açsa da yapılan görüşmeler sonrasında 28 milyon Euro'ya kadar çıktı. Bordomavililerin ise 30 milyon Euro istediği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.ngiliz basını da Batagov'a olan ilgiyi manşetlerine taşıdı.Geçen sezon başında Zorya'dan 1.8 milyon Euro'ya alınan Batagov'un, bordomavili kulüple 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbolcunun bu sezonki yıllık maaşı 680 bin Euro.Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Daniel Karlsbakk'ın transferi için resmi yazışmalar da dahil tüm işlemlerin tamamlandığı ve oyuncunun, takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi. Karlsbakk'ın bekleme sebebi ise bordo-mavililerin yabancı kontenjanının dolu olması. Bu sorunun çözülmesinin ardından hafta içinde Trabzon'a gelmesi beklenen Norveçli santrfor için ev bakılıyor. Telefonla teknik direktör Fatih Tekke ile görüşen 22 yaşındaki oyuncunun, bir an önce Trabzonspor formasını giymek istediğini dile getirdiği öğrenildi.Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen bordo-mavililerin, Anthony Nwakaeme'ye futbolcu izleme komitesinde görev alması yönünde öneride bulunduğu, oyuncunun isecevabını verdiği öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübün ilgilendiği Nijeryalı yıldızın,dediği de kaydedildi. 36 yaşındaki futbolcunun, transfer döneminin sona ermesinin ardından yeni görevine başlaması bekleniyor.