Abraham’ın yerine Terem Moffi!

Tammy Abraham'ı kârlı bir satışla Aston Villa'ya gönderen Beşiktaş'a forvet önerileri gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de Nice'ten Terem Moffi oldu. Daha önce F.Bahçe ile de adı anılan 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, son günlerde Nice taraftarlarıyla yaşadığı sorunla gündeme geldi. Fransız ekibinde alınan kötü sonuçlar sonrası takım otobüsünü basan Nice taraftarlarının, Moffi ve Jeremie Boga'ya hakaret ettiği ve ırkçılık yaptığı ifade edildi. Bunun üzerine Moffi'ninOyuncuyu incelemeye alan Beşiktaş cephesi ise şu ana kadar yapılan öneriyle olumlu ya da olumsuz dönüş yapmadı. Nice, Moffi'yi 2023 yaz transfer döneminde 22.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lorient'ten transfer etmişti.Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Terem Moffi, bu sezon Nice formasıyla 15 maça çıktı. 786 dakika sahada kalırken üç gole imza attı.