Ahmet Ünal Can Tektaş: Çok değerli bir 3 puan aldık!

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından kırmızı kart gören Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı'nın yerine Teknik Sorumlu Ahmet Ünal Can Tektaş basın toplantısına katıldı.

Bu hafta için doğru hazırlandıklarını belirten Tektaş, "Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz şanssız bir şekilde puan kaybı yaşadık. Bu maçı kazanmak için her şeyi yaptık. İstanbulspor da çok doğru mücadele etti. Ama kazanan taraf biz olduk. Tabii hocamız daha sonra daha geniş şekilde bu maçı değerlendirecektir. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız. Çok değerli bir 3 puan aldık. Mutluyuz. Yarın itibariyle önümüzdeki haftanın hazırlıklarına başlayacağız" dedi.