Antalyaspor, Gençlerbirliği karşısında geri döndü!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Antalyaspor, Gençlerbirliği karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Antalyaspor'un gollerini 26. dakikada Saric ile 63. dakikada Van de Streek kaydetti. Gençlerbirliği'nde fileleri 13. dakikada Koita havalandırdı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 19'a yükseltti. Antalyaspor ise 19 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Niang'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı noktasını gösteren hakem Reşat Onur Coşkunses, VAR incelemesi sonrası kararını iptal etti.
13. dakika konuk ekip öne geçti. Tongya'nın sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topa penaltı noktasının solunda topuğuyla müdahale eden Koita, şık vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara gönderdi: 0-1.
26. dakikada ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Samet Karakoç'un sol çaprazdan ortasına iyi yükselen Saric, kafa şutuyla topu sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.
47. dakikada Koita'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Niang'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
63. dakikada Hesap.com Antalyaspor öne geçti. Samet Karakoç'un ceza sahası sol çaprazdan ortasına arka direk önünde iyi yükselen Van de Streek, topu kaleci Velho'nun sağından ağlara gönderdi: 2-1.
74. dakikada Ballet'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.