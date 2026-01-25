Erzurum kazandı zirveye kuruldu

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Erzurumspor FK, deplasmanda Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 23. dakikasındaİkinci devrede iki takım da değişiklikler yaparkenÜst üste 5. müsabakasını kazanan Serkan Özbalta'nın ekibi, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ancak bugün Amedspor, Sivasspor'dan 1 puan bile alsa zirveye tekrar kurulacak.Serikspor-Esenler Erok:................................................. 0-3Keçiörengücü-Bolu:...................................................... 5-1Vanspor-Iğdır FK:.......................................................... 3-0