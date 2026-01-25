Erzurum kazandı zirveye kuruldu

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Erzurumspor FK, deplasmanda Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 23. dakikasında Berkay Sülüngöz ile İstanbul ekibi öne geçerken, 44'te Thuram kendi kalesine gol atınca ilk yarı 1-1 bitti.
İkinci devrede iki takım da değişiklikler yaparken 85'te Mustafa Fettahoğlu fileleri havalandırıp Dadaşlar'a 3 puanı getirdi.
Üst üste 5. müsabakasını kazanan Serkan Özbalta'nın ekibi, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ancak bugün Amedspor, Sivasspor'dan 1 puan bile alsa zirveye tekrar kurulacak.
DİĞER SONUÇLAR ŞÖYLE:
Serikspor-Esenler Erok:................................................. 0-3
Keçiörengücü-Bolu:...................................................... 5-1
Vanspor-Iğdır FK:.......................................................... 3-0