Forvette forma Talisca’nın

Son lig maçında geriden gelip Alanyaspor'u yenen Fenerbahçe, bugün sahasında ilk devrede 0-0 berabere kaldığı Göztepe ile karşılaşacak. Ligde 42 puanla namağlup durumda bulunan sarı-lacivertlilerdeSambacı'yı kanatlarda solda Kerem, sağda Musaba destekleyecek. 10 numarada da Asensio olacak. Kanarya'da sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Brown ve Levent yine yerlerini alamayacak.