Forvette forma Talisca’nın

Son lig maçında geriden gelip Alanyaspor'u yenen Fenerbahçe, bugün sahasında ilk devrede 0-0 berabere kaldığı Göztepe ile karşılaşacak. Ligde 42 puanla namağlup durumda bulunan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, Duran'dan memnun olmadığı için ileri uçta formayı Anderson Talisca'ya verecek.
Sambacı'yı kanatlarda solda Kerem, sağda Musaba destekleyecek. 10 numarada da Asensio olacak. Kanarya'da sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Brown ve Levent yine yerlerini alamayacak.