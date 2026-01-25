Gel bir sarayım

31. saniyede fileleri havalandıran Gabriel Sara, bu sezon Süper Lig'in en erken golünü kaydetti. Ayrıca Galatasaray'da ilk kez iki gol birden attı. Brezilyalı yıldız, en son bundan 686 gün önce Norwich City'nin, Championchip'te Rotherham United'ı 5-0 yendiği karşılaşmada iki kez rakip kaleciyi avlamayı başarmıştı.Gabriel Sara, ilk yarıda topu rakibe fazla verdiklerini ancak ikinci yarıda daha iyi oynayarak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Yıldız futbolcu, "Çok mutluyum, özellikle bitiricilik konusunda çok çalışıyorum. Bu konuda şanssız olduğumu söyleyebilirim. Bu maçta şanssızlığımı da yendim" dedi. Sara, Manchester City karşılaşmasıyla ilgili olarak da "Bizim için sezonun en önemli maçı. Rakibimizin kim olduğunu biliyoruz, ona göre çalışacağız" değerlendirmesini yaptı.Galatasaray'da son golünü 4-1 kazanılan Antalyaspor maçında atan Victor Osimhen,Galatasaray'da 50 gole ulaşan ve Galatasaray tarihinin en skorer 13. ismi olan Osimhen, bir gol daha atarsa Gomis'i (51) yakalayacak.Geçen sezon evinde yenilgisi olmayan, bu sezon da 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlikle yoluna devam eden Galatasaray, deplasman performansıyla da dikkat çekiyor. Dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'ü yenen Aslan, bu sezon dış sahada oynadığı 13 Süper Lig maçının 11'ini kazanmayı başardı. Sadece Fenerbahçe'ye yenilirken, Kocaelispor'la da berabere kaldı. 30 gol atarken ağlarında 4 top gördü. Ayrıca Karagümrük deplasmanında ilk kez üst üste 3 galibiyeti hanesine yazdırdı.Galatasaraylı futbolcular, gecenin adamı olan Gabriel Sara'ya koşarak galibiyeti kutladı. Sara da tribünlere üçlü çektirdi.G.Saray'da sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımın önümüzdeki hafta Kayserispor ile evinde oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.