Liverpool’da Xabi Alonso sesleri!

Kötü bir sezon geçiren Liverpool'da teknik direktör değişikliği yaşanabilir. İngiliz ekibinin kötü gidişatın faturasını Arne Slot'a keseceği iddia edildi.
Hollandalı teknik adamla yollarını ayırmayı hedefleyen Liverpool'un takımın başına Xabi Alonso'yu getirmeyi planladığı öne sürüldü. AS'ta yer alan habere göre; Premier Lig devi, İspanyol teknik adamla ilk teması kurdu.
Leverkusen'i Bundesliga'da şampiyon yaptıktan sonra Real Madrid'in başına geçen 44 yaşındaki teknik adam, kötü sonuçların ardından takımdan gönderilmişti.