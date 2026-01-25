Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool’da Xabi Alonso sesleri!
Giriş Tarihi: 25.01.2026 15:42

Liverpool’un Real Madrid’in yollarını ayırdığı Xabi Alonso’yu takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Kötü bir sezon geçiren Liverpool'da teknik direktör değişikliği yaşanabilir. İngiliz ekibinin kötü gidişatın faturasını Arne Slot'a keseceği iddia edildi.

Hollandalı teknik adamla yollarını ayırmayı hedefleyen Liverpool'un takımın başına Xabi Alonso'yu getirmeyi planladığı öne sürüldü. AS'ta yer alan habere göre; Premier Lig devi, İspanyol teknik adamla ilk teması kurdu.

Leverkusen'i Bundesliga'da şampiyon yaptıktan sonra Real Madrid'in başına geçen 44 yaşındaki teknik adam, kötü sonuçların ardından takımdan gönderilmişti.

