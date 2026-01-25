Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Metin Diyadin: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet!
Giriş Tarihi: 25.01.2026 20:38

Metin Diyadin: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Antalyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

AA
Metin Diyadin: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, mağlubiyeti hak etmediklerini savundu.

Diyadin, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, planladıkları gibi karşılaşmada öne geçtiklerini ama skor üstünlüğünü koruyamadıklarını söyledi.

İkinci golü yememeleri gerektiğini dile getiren Diyadin, "Final paslarında işi sonlandıramadık. Kesinlikle hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu tip maçlar zordur. Pozisyonları iyi değerlendirmek, bu tip golleri yememek gerekiyor. Zaman zaman da oyun üsünlüğünü aldık. Oyunda gitgele döndüğümüzde yakaladığımız anlar da oldu. Final paslarında istediğimiz olmayınca mağlup olduk." diye konuştu.

Diyadin, deplasman maçlarında iyi oyunla kazanılan puanların önemli olduğunu sözlerine ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Metin Diyadin: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz