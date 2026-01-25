Mourinho’ya niyet Buruk’a kısmet

G.Saray'ın ara transferde Noa Lang'ın ardından ikinci takviyesi Yaser Asprilla oldu. 2003 doğumlu Kolombiyalı yıldız, dün gece İstanbul'a getirildi.22 yaşındaki Asprilla, TFF'nin belirlediği +2 kontenjana uyuyor. Çok yönlü bir hücum oyuncusu olan Asprilla, 10 numara pozisyonuna düşünüldü.Asprilla dün İstanbul'a gelir gelmez taraftara mesaj verdi. "Bu büyük kulübe gelme fırsatı olduğu için çok mutluyum, heyecanlıyım" diyen 22 yaşındaki futbolcu, G.Saray'da forma giyen vatandaşı Davinson Sanchez ile aralarının çok iyi olduğunu da belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Bana çok destek olan, hem takım arkadaşı hem de oyuncu olarak inanılmaz saygı duyduğum bir insan.Büyük başarılara imza atacağımıza eminim."Napoli ile oynadığı son Kopenhag maçında ayağına darbe alan Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, dün riske edilmedi. Kemerburgaz'da öğlen bireysel olarak çalışan Hollandalı yıldızın lisansı için Futbol Federasyonu'na başvuru yapıldı. Noa Lang haftaya pazar günü Kayserispor ile oynanacak lig karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayı giyecek. 26 yaşındaki futbolcu, statü gereği Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City deplasmanında kadroda olamayacak.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro İcardi'nin Galatasaray'daki geleceği bu hafta netleşiyor. 2 gündür İstanbul'da olan ve yöneticilerle toplantılar yapan Arjantinli golcünün, menajeri Elio Pino, şartlar üzerinde pazarlıklarını sürdürüyor. Taraflar arasındaki büyük zirve ise bugün gerçekleştirilecek. Başkan Dursun Özbek'in, İcardi ve menajeri Pino ile bir araya gelerek takımda kalmasını isteyeceği öğrenildi. Ancak yıllık 10 milyon Euro alan oyuncudan maaşını yarıya düşürmesi talep ediliyor.