Oulai kapısı kapandı

G.Saray ile Trabzonspor arasında dün gece Christ Inao Oulai transferinde tansiyon yükseldi. Sarı-kırmızılı kulübün, transferi için 25 milyon Euro artı Ahmed Kutucu teklif etmesinden sonra Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan,diyerek oyuncusunun değerini açıklamıştı. Ancak dün G.Saray'ın, Karagümrük maçı öncesi sosyal medyada Abdülkerim'in 42 numaralı fotoğrafını paylaşması ortalığı alevlendirdi.Trabzonspor da sessiz kalmadı ve oyuncunun ikonik gol sevincini içeren bir görselle,mesajını yazdı. Bu gelişmelerin ardından bordo-mavili yönetim, 19 yaşındaki futbolcuyu yurt içinden bir takıma satmama kararı aldı. Kulübün, M.City ve Chelsea ile görüştüğü öğrenildi.