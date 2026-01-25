Oulai kapısı kapandı

G.Saray ile Trabzonspor arasında dün gece Christ Inao Oulai transferinde tansiyon yükseldi. Sarı-kırmızılı kulübün, transferi için 25 milyon Euro artı Ahmed Kutucu teklif etmesinden sonra Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Fiyatı 40 milyon Euro artı KDV ve sonraki satıştan yüzde 20 pay"
diyerek oyuncusunun değerini açıklamıştı. Ancak dün G.Saray'ın, Karagümrük maçı öncesi sosyal medyada Abdülkerim'in 42 numaralı fotoğrafını paylaşması ortalığı alevlendirdi. Bu paylaşımda 42 numaranın özellikle vurgulanması, Oulai'ye bir transfer mesajı olarak yorumlandı.
Trabzonspor da sessiz kalmadı ve oyuncunun ikonik gol sevincini içeren bir görselle, "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir"
mesajını yazdı. Bu gelişmelerin ardından bordo-mavili yönetim, 19 yaşındaki futbolcuyu yurt içinden bir takıma satmama kararı aldı. Kulübün, M.City ve Chelsea ile görüştüğü öğrenildi.