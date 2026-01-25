Ramazan’da oruç tutar ona saygı göstermeliler

Fenerbahçe'nin İtalyan devi Juventus'a kiralamaya hazırlandığı Youssef En-Nesyri'yi eski teknik direktörü Julen Lopetegui anlattı. Sevilla'da hocalığını yapan 59 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencisini La Gazzetta dello Sport'a yorumladı. En-Nesyri'yi öve öve bitiremeyen Lopetegui, "Çok iyi bir transfer. Teknik ve agresiftir, kafa toplarında çok iyidir. İtalyan futboluna çabuk uyum sağlar.ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:"UEFA Kupası'nı kazandığımızda çok büyük katkısı vardı. İtalya onun için Türkiye'den çok daha iyi olacak.Türkiye ile karşılaştırmamak lazım. Baskıyı kaldırabilecek bir karakter."İtalyan basınından Corriere dello Sport, En-Nesyri'nin anlaşma detaylarını duyurdu. 3 milyon Euro kiralama bedeli verecek Juve'nin, sezon sonu için 17 milyon Euro'luk zorunlu olmayan opsiyon hakkı bulunuyor. Faslı yıldızın gelecek dönemden itibaren Fenerbahçe'de senelik brüt 15 milyon Euro kazanacağına vurgu yapılırken Torino ekibinin, bonservisini alırsa aynı rakamı ödemesinin mümkün olmadığının altı çizildi.