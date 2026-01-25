Rizespor’dan hakem kararlarına tepki açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 6. dakikasında Giannis Papanikolaou direkt kırmızı kart ile cezalandırılarak müsabaka dışı kaldı. 62. dakikada ise Valentin Mihaila'nın ceza sahasına ortasında sağ kanatta topla buluşan Taha'nın biraz ceza sahasına pasında Laçi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyerek golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

Bu iki pozisyon hakkında Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Fatih Bakoğlu bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Çaykur Rizespor'un hakkının yenildiğini iddia eden Bakoğlu "Senaryo yine aynı; Çaykur Rizespor üzerinden hesap sorma hadsizliği. 6. dakikada eşine rastlanmayan bir kırmızı kart kararı; üstelik maçın ilk faul pozisyonunu, bir atlet hızıyla kırmızıya dönüştürme operasyonu. 66. dakikada bulduğumuz gole en az Alanyasporlular kadar üzülen maçın orta hakemi yetmezmiş gibi, bu kez VAR hakemi Onur Özütoprak devreye giriyor ve "nasılsa gereğini yapar" diye düşünüp, maçın kalitesini yerle bir ederek orta hakemi VAR'a davet ediyor. Sonrası malum! Sadece Rizespor camiası değil, spor kamuoyu da şaşkın. Telefonlarda en çok yazılan cümle: "Yine Çaykur Rizespor'a operasyon çekildi." Geldiğimiz noktada en belirgin duygumuz öfke, sonrası hayal kırıklığı. Kendi hayal dünyalarında Çaykur Rizespor'a bedel ödetmeye kararlı güruh; yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur. Gün gelir hesap döner" ifadelerine yer verdi.