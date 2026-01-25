Sami Uğurlu: Herkes daha farklı bir Antalyaspor izleyecek!

Uğurlu, iç sahada uzun zamandır maç kazanamayan Antalyaspor'un eksiklerini giderdikçe daha iyi mücadele edeceğini vurguladı.

Oyuncuları kutlayan Uğurlu, "Değiştirmemiz, çalışmamız gereken çok şey var. Bunları yaptıkça herkes daha farklı bir Antalyaspor izleyecek. Daha yolumuz var. Bu bir galibiyet ama bizim için çok değerli, çok önemli. Bir üç puanın ötesinde öz güven sağlayacak bir galibiyet." ifadesini kullandı.

Uğurlu, maçta iki golünde pasını veren Samet Karakoç'tan da övgüyle bahsetti.

Sami Uğurlu, ligde gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacakları maçın daha zor geçeceğini ve o karşılaşmayı da kazanmak için hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.