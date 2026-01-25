Beşiktaş’a Felix Uduokhai piyangosu! Fark 1 milyon euro

FARK 1 MİLYON EURO

Taraflar arasındaki transfer pazarlıklarının sürdüğü aktarıldı. Beşiktaş'ın talep ettiği bonservis bedeli ile Hellas Verona'nın sunduğu teklif arasında yaklaşık 1 milyon euroluk fark olduğu ifade edildi.

Transferdeki asıl pürüzün satın alma opsiyonunun olup olmamasından kaynaklandığı vurgulandı.

Hellas Verona'nın Felix Uduokhai'nin transferinde ısrarcı olduğu aktarıldı.