Beşiktaş’a Felix Uduokhai piyangosu! Fark 1 milyon euro

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta forma giyen Felix Uduokhai için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Felix Uduokhai'ye Serie A ekiplerinden Hellas Verona'nın talip olduğu vurgulandı.
Sky Italia'nın haberine göre; Hellas Verona'nın savunma tandemine takviyede bulunmak istediği belirtildi. Felix Uduokhai transferi için temaslara başlandığı kaydedildi.
FARK 1 MİLYON EURO
Taraflar arasındaki transfer pazarlıklarının sürdüğü aktarıldı. Beşiktaş'ın talep ettiği bonservis bedeli ile Hellas Verona'nın sunduğu teklif arasında yaklaşık 1 milyon euroluk fark olduğu ifade edildi.
Transferdeki asıl pürüzün satın alma opsiyonunun olup olmamasından kaynaklandığı vurgulandı.
Hellas Verona'nın Felix Uduokhai'nin transferinde ısrarcı olduğu aktarıldı.