Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş’a Felix Uduokhai piyangosu! Fark 1 milyon euro
Giriş Tarihi: 26.01.2026 00:30 Son Güncelleme: 26.01.2026 00:31

Beşiktaş’a Felix Uduokhai piyangosu! Fark 1 milyon euro

Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai’ye İtalya’dan talip çıktığı öğrenildi. Siyah-beyazlılardaki geleceği merak edilen Alman stoper için görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER Futbol
Beşiktaş’a Felix Uduokhai piyangosu! Fark 1 milyon euro
  • ABONE OL

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta forma giyen Felix Uduokhai için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Felix Uduokhai'ye Serie A ekiplerinden Hellas Verona'nın talip olduğu vurgulandı.

Sky Italia'nın haberine göre; Hellas Verona'nın savunma tandemine takviyede bulunmak istediği belirtildi. Felix Uduokhai transferi için temaslara başlandığı kaydedildi.

FARK 1 MİLYON EURO

Taraflar arasındaki transfer pazarlıklarının sürdüğü aktarıldı. Beşiktaş'ın talep ettiği bonservis bedeli ile Hellas Verona'nın sunduğu teklif arasında yaklaşık 1 milyon euroluk fark olduğu ifade edildi.

Transferdeki asıl pürüzün satın alma opsiyonunun olup olmamasından kaynaklandığı vurgulandı.

Hellas Verona'nın Felix Uduokhai'nin transferinde ısrarcı olduğu aktarıldı.

13 MAÇTA OYNADI

Felix Uduokhai, bu sezon Beşiktaş'ta 13 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1015 dakika sahada kaldı.

28 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Felix Uduokhai'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’a Felix Uduokhai piyangosu! Fark 1 milyon euro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz