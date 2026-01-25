Son dakika haberi: Yaser Asprilla, Galatasaray’da! Transfer maliyeti açıklandı

Öte yandan Yaser Asprilla'ya sezon sonuna kadar 1 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Yáser Esneyder Asprilla Martínez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır.

Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 euro garanti ücret ödenecektir."