Son dakika haberi: Yaser Asprilla, Galatasaray’da! Transfer maliyeti açıklandı

Noa Lang ile ara transfer dönemindeki ilk takviyesini yapan Galatasaray, bir transferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Girona forması giyen Yaser Asprilla ile anlaşma sağladı. Galatasaray, Yaser Asprilla'nın transferini KAP'a bildirdi.
Yaser Asprilla'nın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Yaser Asprilla'nın kiralanması karşılığında bir bedel ödenmediği kaydedildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu yer aldığı aktarıldı.
Öte yandan Yaser Asprilla'ya sezon sonuna kadar 1 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Yáser Esneyder Asprilla Martínez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır.
Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 euro garanti ücret ödenecektir."
18 MİLYON EUROYA İMZA
Envigado altyapısında yetişen Yaser Asprilla daha sonra Watford ve Girona'da oynadı. Girona, 2024-2025 sezonu başında Yaser Asprilla için 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.
Yaser Asprilla, Kolombiya Milli Takımı'nda 11 maça çıktı. 22 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 2 kez rakip fileleri havalandırdı.