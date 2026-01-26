2 kırmızı çıktı gülen olmadı

Çaykur Rizespor ile Alanyaspor'un kozlarını paylaştığı müsabaka 1-1 sona erdi. Karadeniz kulübü, henüz 6. dakikada Giannis Papanikolaou'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Alanyaspor da Maestro'nun 43'te iki kez sararmasıyla eksik kaldı. İkinci devrede Rize, rakibini abluka altına aldı.Pes etmeyen yeşil-beyazlı takım, 80'de Valentin Mihaila ile öne geçti: 1-0.Kazanamama hasreti 3 maça çıkan Rizespor, puanını 19 yaptı.Rizespor "Türk futbolu için kara bir gece" başlığıyla kararlara tepki gösterdi: "En belirgin duygumuz öfke, sonrası hayal kırıklığı. Yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur."