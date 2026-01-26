2 kırmızı çıktı gülen olmadı

Çaykur Rizespor ile Alanyaspor'un kozlarını paylaştığı müsabaka 1-1 sona erdi. Karadeniz kulübü, henüz 6. dakikada Giannis Papanikolaou'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Alanyaspor da Maestro'nun 43'te iki kez sararmasıyla eksik kaldı. İkinci devrede Rize, rakibini abluka altına aldı. 62'de Qazim Laçi ile ağları havalandırdı ancak gol yaklaşık 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Pes etmeyen yeşil-beyazlı takım, 80'de Valentin Mihaila ile öne geçti: 1-0. Beraberlik için saldıran Alanyaspor, 89'da Steve Mounie'nin golüyle eşitliği yakaladı.
Kazanamama hasreti 3 maça çıkan Rizespor, puanını 19 yaptı.
KARA GECE!
Rizespor "Türk futbolu için kara bir gece" başlığıyla kararlara tepki gösterdi: "En belirgin duygumuz öfke, sonrası hayal kırıklığı. Yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur."