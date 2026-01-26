Antalyaspor’a uğurlu geldi

Yeni teknik direktörü Sami Uğurlu yönetiminde ligde ikinci maçına çıkan Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. 13. dakikada Başkent ekibinin Koita ile golüne Akdeniz temsilcisi, 26'da Saric ile cevap verdi: 1-1. İkinci yarıda da ataklarına devam eden Antalya'da Samet'in ortasında iyi yükselen Van de Streek, 63. dakikada galibiyet golüne imza attı.
Ligde 7 maç sonra kazanan Uğurlu'nun takımı, puanını 19 yaparak düşme hattından bir nebze uzaklaştı. Gençlerbirliği ise yeni hocası Metin Diyadin ile 4. maçında ilk yenilgisini aldı.