Aslan yattığı yerden bellidir!

G.Saray'ın teknik patronu Okan Buruk, Karagümrük zaferi ile birlikte lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan çalıştırıcı oldu. 64. dış saha maçında 50 kez 3 puanı alan 52 yaşındaki hoca bu alanda en iyi isim olan Fatih Terim'i de geride bıraktı.Sarı-kırmızılıların başında 182 resmi maça çıkan Okan Buruk toplamda 132 galibiyet, 27 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı. Başarılı çalıştırıcı ayrıca lig tarihinde 75 galibiyete en çabuk ulaşan hoca durumunda.