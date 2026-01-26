Hauge atağı

Ara transfer döneminde şu ana dek Nwaiwu (stoper) ve Lovik ile (sol bek) iki takviye yapan Trabzonspor, sol kanat için de listesini genişletiyor. Bordo-mavililer, Bodo/Glimt forması giyen Jens Petter Hauge'yi listesine aldı.Türkiye'ye gelmeye pek sıcak bakmadığı bildirildi. Ancak futbolcuyu ikna için görüşmeler sürüyor. Norveç 1. Ligi ekibi