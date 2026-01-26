Hauge atağı

Ara transfer döneminde şu ana dek Nwaiwu (stoper) ve Lovik ile (sol bek) iki takviye yapan Trabzonspor, sol kanat için de listesini genişletiyor. Bordo-mavililer, Bodo/Glimt forması giyen Jens Petter Hauge'yi listesine aldı. Sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde de görev alabilen 26 yaşındaki oyuncunun
Türkiye'ye gelmeye pek sıcak bakmadığı bildirildi. Ancak futbolcuyu ikna için görüşmeler sürüyor. Norveç 1. Ligi ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi olan 1.84 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro...