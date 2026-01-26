Henrique’de umut ışığı

İnter, Beşiktaş'ın talip olduğu Luis Henrique'ye Dumfries'in sakatlığı sonrasıdiyerek transfer yasağı getirmişti. İtalyan ekibi yaşanan süreçte Ivan Perisic için PSV ile yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe katetti. Bu durum siyah-beyazlıları 24 yaşındaki Sambacı'nın transferinde yeniden umutlandırdı. İnter, Perisic'in gelişi sonrası Henrique'ye gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.Serie A devi ise 22.8 milyon Euro'ya aldığı futbolcuyu 20 milyon Euro civarında bir rakama satmayı hedefliyor. Henrique'nin düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi istemesi Beşiktaş'ın bu transferdeki bir diğer artısı.