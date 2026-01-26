İsmail Yüksek’e sakatlık şoku

F.Bahçe'nin perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde evinde 1-0 kaybettiği Aston Villa karşılaşmasında sahanın en iyi isimlerinden birisi olan26 yaşındaki orta saha, oyuna devam edemeyince 37. dakikada yerini Fred'e bırakmak zorunda kaldı. İsmail'in durumu, bugün yapılacak kapsamlı kontrollerden sonra belli olacak. Öte yandan sağlık ekibinin değerlendirmesi ve teknik heyetin kararı doğrultusunda ağrıları olan Edson Alvarez riske edilmeyerek kadroya alınmadı. Meksikalı orta saha tedbir amaçlı dinlendirildi. Futbolcunun Aston Villa maçında ağrıları olmasına rağmen oynadığı öğrenildi.