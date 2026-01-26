Juventus En-Nesyri defterini kapattı!

Juventus Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferinden çekildiklerini açıkladı. Chiellini, "En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit.Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı. En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz. Başka fırsatlara bakacağız" diye konuştu. Öte yandan futbolcu için eski kulübü Sevilla da devreye girdi. Ancak İspanyol ekibinin oyuncunun maaşının büyük bir bölümünün Fenerbahçe tarafından karşılaşmasını talep ettiği ve kiralama bedeli için oldukça düşük bir rakam önerdiği belirtildi.