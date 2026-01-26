Kazanan yok hasret çok!

Ligde kazanmayı unutan iki takımın mücadelesinde Gaziantep FK ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı, yine sevinen çıkmadı. Kırmızı-siyahlılar, 45+3. dakikadaKonuk takım 88'de Kramer ile cevap verip tabelayı eşitledi: 1-1. Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK galibiyet hasretini 6 müsabakaya (3M-3B) çıkardı. Konyaspor ise 9 maçtır kazanamıyor. (4M- 5B).Bu arada Konya'da cezalı duruma düşen Jo Hin-Ho, gelecek hafta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.