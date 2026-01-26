Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kazanan yok hasret çok!
Giriş Tarihi: 26.01.2026

Kazanan yok hasret çok!

Kazanan yok hasret çok!
  • ABONE OL
Ligde kazanmayı unutan iki takımın mücadelesinde Gaziantep FK ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı, yine sevinen çıkmadı. Kırmızı-siyahlılar, 45+3. dakikada Sorescu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 88'de Kramer ile cevap verip tabelayı eşitledi: 1-1. Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK galibiyet hasretini 6 müsabakaya (3M-3B) çıkardı. Konyaspor ise 9 maçtır kazanamıyor. (4M- 5B). Ekim ayının ilk haftasında takımın başına geçen Çağdaş Atan da yeşil-beyazlı takımda 3 puan yüzü göremedi. Bu arada Konya'da cezalı duruma düşen Jo Hin-Ho, gelecek hafta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazanan yok hasret çok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz