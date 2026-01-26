Lookman’ın fiyatı düştü

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan ve Atalanta ile bonservis görüşmeleri yaptığı Ademola Lookman cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan kulübü, beklediği talebi göremeyince hücum oyuncusu için belirlediği fiyatı düşürdü. Atalanta, başlangıçta 45 milyon Euro isterken, söz konusu rakamı 35 milyon Euro'ya kadar indirdi. Bonservis bedelindeki bu düşüşün ardından, transferde yeniden bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Sarı lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili değerlendirme yaparak harekete geçeceği belirtildi.