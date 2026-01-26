Orta sahaya Sow iddiası

Beşiktaş'ın Sevilla forması giyen Djibril Sow'u transfer listesine aldığı iddia edildi. İspanya basınından Marca'nın haberine göre; siyah beyazlılar, Senegal asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu için 6-8 milyon Euro arasında bir bedeli gözden çıkardı. Devre arasında transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Sevilla'nın da Sow'un ayrılığına sıcak baktığı belirtildi.Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda peş peşe oynadığı 4 maçı kazanan Beşiktaş, bugün Eyüpspor'a konuk olacak. 5'te 5 yapmayı hedefleyen Kartal'da El Bilal Toure santrfor rolünü üstlenecek. Jota Silva ise sol kanatta görev alacak.