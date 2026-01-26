Orta sahaya Sow iddiası

Beşiktaş'ın Sevilla forması giyen Djibril Sow'u transfer listesine aldığı iddia edildi. İspanya basınından Marca'nın haberine göre; siyah beyazlılar, Senegal asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu için 6-8 milyon Euro arasında bir bedeli gözden çıkardı. Devre arasında transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Sevilla'nın da Sow'un ayrılığına sıcak baktığı belirtildi.
KARTAL BEŞTE BEŞ PEŞİNDE
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda peş peşe oynadığı 4 maçı kazanan Beşiktaş, bugün Eyüpspor'a konuk olacak. 5'te 5 yapmayı hedefleyen Kartal'da El Bilal Toure santrfor rolünü üstlenecek. Jota Silva ise sol kanatta görev alacak.