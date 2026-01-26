Oulai için dev yarış

Bordo-mavili formayla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Christ Oulai, transferin gözdesi konumunda. Trabzonspor kurmaylarının aldığıkararı sonrası, Avrupa'nın elit kulüpleri girişimlerini hızlandırdı. İngiliz devi Manchester City, listenin en başında yer alarak ilk resmi temas kuran kulüp oldu. Ancak henüz Trabzonspor'a istenilen düzeyde bir teklif yapmayan İngiliz ekibinin, bu hafta içi yeniden masaya oturacağı bildirildi.bu rakamın altında gelebilecek hiçbir teklifi kabul etmeyecek.Ayrıca Londra temsilcisi Chelsea'nin de genç yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve her an bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalabileceği belirtiliyor.Kulübün, genç futbolcuyu 5 kez canlı izlemek üzere Türkiye'ye özel scout ekipleri gönderdiği öğrenildi.Trabzon cephesi, Fildişi Sahilli ismin değerini bulması halinde tekliflere sıcak bakıyor. Ancak öncelik, kulübün menfaatlerini en üst seviyede tutacak bir anlaşma imzalamak.