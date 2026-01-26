Sıra geldi ortaya

Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray, yeni haftada orta saha transferini bitirecek. Manchester City maçına kadar temaslarına devam edecek sarı-kırmızılı kulübün 6 numara pozisyonu için çok sayıda adayı var. Trabzonspor cephesi, Oulai için kapıyı kapatsa da Galatasaray 25 milyon Euro artı Ahmed Kutucu teklifini masada tutuyor. Oulai dışında +2 kontenjana uyanveiçin nabız yoklanıyor.+2 kontenjandan bağımsız orta saha adayları iseBu iki oyuncu için de sarı-kırmızılılar son ana kadar şartlarını zorlayacak.G.Saray'ın sezon sonuna kadar Girona'dan kiraladığı Yaser Asprilla resmi imzayı attı. Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada 22 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibine kira bedeli ödemeyeceğini bildirirken, genç futbolcuya yarım sezon için 1.2 milyon Euro (Yaklaşık 61 milyon TL) maaş vereceğini duyurdu. Asprilla'nın satın alma opsiyonu ise zorunlu değil.2003 doğumlu Yaser Asprilla, +2 kontenjana uyuyor. Asprilla dışında orta sahaya 21-22 yaşında takviye planlayan Galatasaray'da Yusuf Demir'e yer kalmadı. Sözleşmesini feshetmeyi kabul etmeyen ve sezon sonuna kadar geçerli alacaklarını talep eden genç oyuncu anlaşmaya yanaşmazsa lisansı askıya alınacak. Yusuf Demir sezon sonunda serbest kalacak.