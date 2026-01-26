Taraftar tesis bastı Mourinho’yu istedi

Portekiz Ligi'nde lider Porto'nun 10 puan gerisinde kalan Benfica, lig kupası ile Portekiz Kupası'ndan elendi. Taraftar grubu ise sonuçlara isyan ederek tesisleri bastı. F.Bahçe'nin eski hocası Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın antrenman tesislerine gelen 200 kişilik grup içeri girmek istedi. İlk etapta 4 kişiye izin verileceği konusunda anlaşma sağlanırken ardından grup, herkesin içeri girmesini talep etti.1 saat süren toplantıların ardından taraftarlar tesislerden ayrıldı. Öte yandan Benfica, dün ligde Estrela da Amadora'yı 4-0 mağlup etmeyi başardı.