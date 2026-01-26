Trabzon’daki fark özgürlüğüm

Beşiktaş'tan kiralanan ve Trabzon'da yeniden doğan Ernest Muçi kulüp dergisine konuştu. Fatih Tekke'nin desteğinin kendisine büyük güç verdiğini belirten Arnavut futbolcu başarısının sırrını şöyle anlattı:Bu da beni hem psikolojik hem futbol anlamında daha iyi hissettiriyor. Büyük kulüplerde baskı olur, bu baskı sizi daha çok çalışmaya iter. Joker olarak farklı pozisyonlarda oynayarak takıma katkı vermek beni memnun ediyor." Muçi, ligde 16 maçta 8 gol, 2 asiste imza atarken kariyer rekoru kırdı.