48 saat daha Pape Gueye!

Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle ligde zirvede farkı yeniden 3 puana çıkaran G.Saray, transferde hedefini belirledi ancak aceleci davranmıyor.Yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçı bitene kadar 6 numara adaylarını değerlendirecek. Listenin ilk sırasına yazılan Villarreal'den Pape Gueye için 48 saat daha beklenecek. Senegal'i Afrika Kupası şampiyonu yapan golü atan Pape Gueye'yi, Okan Buruk çok beğeniyor ve kadrosunda görmeyi istiyor.İspanyol ekibi ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli ön libero ise kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelmeye hazır durumda.Tam adıyla Pape Alassane Gueye, 24 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Montreuil kentinde doğdu. Hem Fransa hem de Senegal vatandaşlığı bulunan oyuncu, milli takım tercihini Senegal'den yana kullandı ve ülkesiyle iki kez Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşadı. 1,89 metre boyundaki 27 yaşındaki orta saha, uzun boyuna rağmen yüksek teknik kapasitesi ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çekiyor. Bu sezon Villarreal ile 22 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2 gol, 1 asistlik skor katkısı yaptı.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında İngiliz ekibi Manchester City ile yarın TSİ 23.00'da deplasmanda karşılaşacağı maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.