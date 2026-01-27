Bodrum FK hayata döndü

Son 6 maçını kazanamayıp zirve yarışından uzaklaşan ve Play-Off hattından da çıkma ihtimali bulunun yeşil-beyazlılar Sakarya'da sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçti. Sakaryaspor'u ilk yarıda İsmail Tarım, ikinci devrede de Zdravko Dimitrov'un golleriyle mağlup eden Bodrum FK, puanını 36'ya çıkarıp taraftarını umutlandırdı. Bodrum FK'lı oyuncular ve teknik ekip kritik galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

Bodrum FK teknik direktörü Burhan Eşer, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Bu galibiyete inanmıştık. İyi hazırlandık ve istediğimiz skoru aldık. Biz büyük bir camiayız, ayağa kalkmasını biliriz. Sakaryaspor da değerli bir camia, kazandığımız için mutluyuz. Artık seri yakalayıp yeniden yarışa ortak olmalıyız" diye konuştu. Bodrum Futbol Kulübü, hafta sonunda Serikspor'u ağırlayacak.