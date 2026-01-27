En-Nesyri çıldırttı!

F.Bahçe'de Youssef En-Nesyri cephesinde transfer belirsizliği sürüyor. Faslı golcünün temsilcisi, oyuncusunun kiralık değil, bonservisiyle başka bir takıma transfer olmak istediğini sarı-lacivertli yönetime net bir şekilde iletti. Bu şartlar altında şu ana kadar F.Bahçe'ye ulaşan resmi teklif bulunmuyor.
En-Nesyri'nin önerildiği kulüplerden gelecek geri dönüşler beklenirken, süreç tamamen oyuncunun vereceği karara odaklanmış durumda. Juventus masadan kalkarken oyuncunun 8 milyon Euro'luk
yıllık ücreti de tüm kulüplerin geri adım atmasına neden oluyor.
Juventus, Napoli'yi 3-0 yenerken Kostic'in golü sonrası Thuram'ın ellerini gözlerinin üzerine koyarak yaptığı dürbün hareketi sosyal medyada En-Nesyri'nin sevincine benzetildi ve Faslı oyuncuya mesaj olarak algılandı.