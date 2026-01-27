Galatasaray, Manchester City maçına hazır!

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiksel organizasyonunun yapıldığı bildirildi.
Gribal enfeksiyon geçiren Yunus Akgün, idmanda yer almadı. Vize işlemleri sebebiyle konsolosluğa giden Mario Lemina'nın ise çalışmalara sonradan dahil olacağı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 23.00'te Etihad Stadı'nda Manchester City ile karşılaşacak.