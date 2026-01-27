Galatasaray’a yanıt: Polemik üretmeyin

G.Saray'ın,
Ali Koç için yaptığı açıklamaya F.Bahçe'den yanıt geldi: "Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini
kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir."