Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’a yanıt: Polemik üretmeyin
Giriş Tarihi: 27.01.2026

G.Saray'ın, Ali Koç için yaptığı açıklamaya F.Bahçe'den yanıt geldi: "Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir."
