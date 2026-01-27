Kurtar bizi Lookman!

Sarı-lacivertliler, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Musaba ve Guendouzi hamleleri yaparken santrfor bölgesinde ise istenen adımlar bir türlü atılamadı. Birçok isimle görüşmeler gerçekleştirilirken rota yeniden Ademola Lookman'a çevrildi. Nijeryalı oyuncu için Atalanta ilk etaptaAncak istenen tekliflerin gelmemesi ile birlikte 35 milyon Euro'ya inildi.Takımın santrfor ihtiyacının özellikle Göztepe karşısında öne çıkması ile birlikte başkan Sadettin Saran da işlerin hızlanmasını istedi.F.Bahçe'de forvet adayları arasında Lookman'ın yanı sıra Omar Marmoush'un da adı listede. 75 milyon Euro'luk dev bedel ile Frankfurt'tan Manchester City'ye transfer olan Mısırlı oyuncu düzenli forma şansı bulamadı.Tedesco'nun elini hücumda güçlendirmeyi hedefleyen yönetim, tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.F.Bahçe, N'Golo Kante için son kez girişimde bulunacak. 34 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe'ye gelmek isterken Al İttihad kulübü ise yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Yıldız futbolcununYönetim, bu hafta Kante dosyasını netleştirmeyi hedefliyor. Bu arada Fransız yıldız,atıp şov yaptı.