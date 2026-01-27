Kurtar bizi Lookman!

Sarı-lacivertliler, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Musaba ve Guendouzi hamleleri yaparken santrfor bölgesinde ise istenen adımlar bir türlü atılamadı. Birçok isimle görüşmeler gerçekleştirilirken rota yeniden Ademola Lookman'a çevrildi. Nijeryalı oyuncu için Atalanta ilk etapta 45 milyon Euro talep etti.
Ancak istenen tekliflerin gelmemesi ile birlikte 35 milyon Euro'ya inildi. Bu haber sonrasında uçağın yönünü bir kez daha İtalya'ya çeviren sarı-lacivertli yönetim, hem oyuncu hem de Atalanta ile bir kez daha masaya oturmak için hazırlık yaptı.
Takımın santrfor ihtiyacının özellikle Göztepe karşısında öne çıkması ile birlikte başkan Sadettin Saran da işlerin hızlanmasını istedi. Bu arada İtalyan medyası Lookman için Napoli'nin de devreye girdiğini yazdı.
MARMOUSH BOMBASI!
F.Bahçe'de forvet adayları arasında Lookman'ın yanı sıra Omar Marmoush'un da adı listede. 75 milyon Euro'luk dev bedel ile Frankfurt'tan Manchester City'ye transfer olan Mısırlı oyuncu düzenli forma şansı bulamadı. İngiliz basınına göre 26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe nabız yoklamaya devam ediyor.
Tedesco'nun elini hücumda güçlendirmeyi hedefleyen yönetim, tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transfer için Şampiyonlar Ligi'nde son haftanın tamamlanması bekleniyor.
MASADAKİ KANTE ŞOV YAPTI!
F.Bahçe, N'Golo Kante için son kez girişimde bulunacak. 34 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe'ye gelmek isterken Al İttihad kulübü ise yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Yıldız futbolcunun F.Bahçe'den 10 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme istediği öğrenildi.
Yönetim, bu hafta Kante dosyasını netleştirmeyi hedefliyor. Bu arada Fransız yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad'in, Al Akhdoud'u 2-1 yendiği maçta 1 gol, 1 asiste imza
atıp şov yaptı.