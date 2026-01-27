Sergen Yalçın’dan yönetime sert gönderme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "8 oyuncuyla ayrıldık. Planlamamızda yoktu. Stoper, sol bek, merkez orta saha ve santrfor bulmuştuk ama alamadık. Son dakika işler bozuldu. Çalışıyoruz ama ekonomik kısma da bakıyoruz.Ayrılma konusunda iyi şeyler yaptık ama yer doldurma konusunda hızlı hareket edemiyoruz. Hangi oyuncuya gitsek 20-25-30 milyon Euro'lar konuşuluyor. Yaz transfer dönemi olsa daha kolay ama ara transfer çok zor" diyerek yönetime göndermede bulundu.Yalçın, beraberliği konsantrasyon eksikliğine bağladı: "Konsantrasyon sorunu ciddi sıkıntılar açar başınıza biz de bunun cezasını yaşadık. Çok ders çıkaracağımız bir maç oldu."Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2-2 beraberlikle sona eren Eyüpspor maçı sonrası açıklama yaptı. Adalı, taraftarı isyanı üzerine şunları söyledi:dedi.