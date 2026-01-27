Tembel öğrenci

Sarı-lacivertlilerin hastalığı yeniden nüksetti. Geçen sezon üst sıradaki takımlara 17 puan bırakan F.Bahçe, aynı durumu bu dönem de yaşıyor. Kanarya, Avrupa'nın 10 büyük liginde namağlup 3 takımdan biri (Benfica-Porto) olsa daişler yolunda gitmiyor. Göztepe ile berabere kalarak lider G.Saray'ın 3 puan gerisine düşen F.Bahçe'nin bu sezon ilk 7 sırada yer alan takımlar kâbusu oldu. Geride kalan 19 maçta puan kaybının çoğunu bu takımlar karşısında yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon 7 beraberliğin 5'ini ilk 7 basamakta bulunan ekiplerden aldı. Ligde kaybedilen 14 puanın 10'u bu takımlar karşısında çimlere gömüldü.F.Bahçe'nin, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Yüksek'in sağlık durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazandı. Milli futbolcuda endişe edici ciddi bir sakatlığa rastlanmadığı öğrenildi.