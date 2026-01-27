Umutsuz bir vaka

Sezon başında Benfica'dan 30 milyon Euro'ya transfer edilen, 'Beşiktaş'ın çocuğu' olarak karşılanan ve kaptanlık verilen Orkun Kökçü beklenen golünü dün Eyüpspor ağlarına gönderdi. Siyahbeyazlı formayla6. dakikada Eyüp kalecisi Jankat'ın pasında araya giren Orkun, rakip eldiveni önde yakalayarak topu ağlarla buluşturdu. Tecrübeli oyuncu ayrıcaAncak maç sonunda kaptan üzgündü.En son 2 Kasım 2025'te Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Beşiktaş, o tarihten sonra mağlubiyeti unuttu. Siyah-beyazlılar ikisi Türkiye Kupası (F.Bahçe ve Keçiörengücü) olmak üzere 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Yenilmezlik serisi sürdü ama 4 maçlık galibiyet serisi bitti.Savunmanın ıskaladığıtopa arkadirektesavunmadansekiphavalanantopuBoştakalan topa penaltı noktasındanEyüpsporlufutbolcular adetaetten duvar olup,Beşiktaş'ın üst üstegelen ataklarınısavuşturdu.Beşiktaş, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğuEyüpspor'a karşı da avantaj yakalamasına rağmen kazanamadı. Ayrıca bu sezon Eyüpspor'a karşı öne geçmesine rağmen galip gelemeyen ilk takım oldu. Öte yandan eflatun-sarılılar, siyah-beyazlılara rakip olduğu dördüncü Süper Lig maçında ilk kez puan aldı. İlk üçünde mağlup olmuştu.Beşiktaş tribünleri Cengiz Ünder'in skoru 2-2'ye getiren golünde gol sevinci yerine "Yönetim istifa" diye bağırarak tepki gösterdi. Sosyal medyanın da hedefinde Serdal Adalı ve Sergen Yalçın vardı. İkili istifaya davet edildi.