Umutsuz bir vaka

ORKUN'UN SİFTAHI YETMEDİ
Sezon başında Benfica'dan 30 milyon Euro'ya transfer edilen, 'Beşiktaş'ın çocuğu' olarak karşılanan ve kaptanlık verilen Orkun Kökçü beklenen golünü dün Eyüpspor ağlarına gönderdi. Siyahbeyazlı formayla 22 karşılaşmada 4 asist yapabilen milli futbolcu, dün ilk sevincini yaşadı.
6. dakikada Eyüp kalecisi Jankat'ın pasında araya giren Orkun, rakip eldiveni önde yakalayarak topu ağlarla buluşturdu. Tecrübeli oyuncu ayrıca Nisan 2025'ten bu yana yani 9 ay sonra bir lig maçında gol attı.
Ancak maç sonunda kaptan üzgündü.
GALİBİYET SERİSİ BİTTİ!
En son 2 Kasım 2025'te Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Beşiktaş, o tarihten sonra mağlubiyeti unuttu. Siyah-beyazlılar ikisi Türkiye Kupası (F.Bahçe ve Keçiörengücü) olmak üzere 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Yenilmezlik serisi sürdü ama 4 maçlık galibiyet serisi bitti.
OLMAYINCA OLMUYOR
Dakika 83'te Beşiktaş adına kader anı yaşandı.... Rıdvan sol kanattan ortaladı
.
Savunmanın ıskaladığı
topa arka
direkte Cengiz vurdu,
savunmadan
sekip
havalanan
topu Mustafa içeri çevirdi, Cengiz vurmadan önce savunma kayarak uzaklaştırdı.
Boşta
kalan topa penaltı noktasından Salih vurdu bu kez savunma çizgiden çıkardı.
Eyüpsporlu
futbolcular adeta
etten duvar olup,
Beşiktaş'ın üst üste
gelen ataklarını
savuşturdu.
16 PUAN KUŞ OLUP UÇTU
Beşiktaş, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2016-17'den bu yana öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybettiği (16) Süper Lig sezonunu yaşıyor.
Eyüpspor'a karşı da avantaj yakalamasına rağmen kazanamadı. Ayrıca bu sezon Eyüpspor'a karşı öne geçmesine rağmen galip gelemeyen ilk takım oldu. Öte yandan eflatun-sarılılar, siyah-beyazlılara rakip olduğu dördüncü Süper Lig maçında ilk kez puan aldı. İlk üçünde mağlup olmuştu.
TEPKİ VE ÖFKE!
Beşiktaş tribünleri Cengiz Ünder'in skoru 2-2'ye getiren golünde gol sevinci yerine "Yönetim istifa" diye bağırarak tepki gösterdi. Sosyal medyanın da hedefinde Serdal Adalı ve Sergen Yalçın vardı. İkili istifaya davet edildi.