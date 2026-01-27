Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yüzde 100 yerli kulübe!
Giriş Tarihi: 27.01.2026

Beşiktaş'ın, Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı maçta kulübe yerli oyunculara emanet edildi. Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı. Ayrıca kulübede bulunan 9 yedek oyuncudan 6'sı ise Beşiktaş altyapısında yetişen isimler olarak göze çarptı.

TRİBÜNLER KIRMIZI BEYAZ!
Beşiktaşlı taraftarlar, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterip "Bayrağa uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu. Ayrıca karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, Türk bayrakları açıp tribünleri kırmızı- beyaza bürüdü.

TEK TRANSFER YASİN GELİYOR!
Siyah-beyazlıların, Tammy Abraham transferinde takasta bonservisini aldığı Yasin Özcan, yarın İstanbul'da olacak. 19 yaşındaki genç stoperin sezonun geri kalanını kiralık olarak başka bir yerde değil Beşiktaş'ta geçirmesi bekleniyor. Bu arada Kartal, Abraham'ın 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığını KAP'a bildirdi. İngiliz forvetin, Aston Villa'ya 21 milyan Euro'luk satışı resmi imzaya kaldı.

