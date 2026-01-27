Yüzde 100 yerli kulübe!

Beşiktaş'ın, Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı maçta kulübe yerli oyunculara emanet edildi. Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Emir Yaşar, Emre Bilgin, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı. Ayrıca kulübede bulunanyetişen isimler olarak göze çarptı.Beşiktaşlı taraftarlar, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösteriptezahüratında bulundu. Ayrıca karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, Türk bayrakları açıp tribünleri kırmızı- beyaza bürüdü.Siyah-beyazlıların, Tammy Abraham transferinde takasta bonservisini aldığı Yasin Özcan, yarın İstanbul'da olacak.sezonun geri kalanını kiralık olarak başka bir yerde değil Beşiktaş'ta geçirmesi bekleniyor. Bu arada Kartal, Abraham'ın 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığını KAP'a bildirdi.