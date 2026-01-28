CANLI | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City – Galatasaray maçı!

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8'inci ve son haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele Etihad Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez görev alacak. Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo üstlenecek.
Kritik maçta VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Robert Schröder görev alacak. Manchester City – Galatasaray maçı saat 23.00'te başlayacak.
Heyecan dolu müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Manchester City – Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Reijnders, Bernardo Silva, Foden, Cherki, Doku, Haaland.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
MANCHESTER CİTY İÇİN İLK 8 ŞANSI
İngiliz temsilcisinin, "Devler Ligi"nde normal sezonu ilk 8'de bitirebilmek için Galatasaray maçını kazanması gerekiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 13 puan toplayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 11. sırada yer alıyor. Manchester City, yarınki karşılaşmayı kazansa bile averajla ilk 8 dışında kalma ihtimali bulunuyor. Lig etabını ilk 8'de bitirecek takımlar, play-off'u maç yapmadan geçerek doğrudan son 16 turuna yükselecek.
OSIMHEN REKOR PEŞİNDE
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, yarınki müsabakada gol atması durumunda sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak.
Sarı-kırmızılılardaki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, çıktığı 12 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti.
Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Osimhen, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirvede yer alıyor.
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir gol daha atması durumunda rekoru kırarak zirvenin tek başına sahibi olacak.