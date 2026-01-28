FCSB, Fenerbahçe maçına hazır!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Romanya ekibi FCSB, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Baza Sportiva Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Elias Charalambous yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Florin Tanase ve Mihai Popescu katılmadı. Salonda başlayan idman, sahada ısınma koşularıyla devam etti.

Isınmanın ardından pas çalışması yapan futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerine çalıştı.

FCSB-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 23.00'de National Arena'da oynanacak.