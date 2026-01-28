FCSB Teknik Direktörü Charalambous: Çok kaliteli bir takımla oynayacağız

'İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN DOLAYI MEMNUN DEĞİLİM'

İçinde bulundukları durumdan memnun olmadıklarını da aktaran 45 yaşındaki teknik adam, "Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz. Çok zorlu bir maç olduğunu biliyoruz. Biz büyük bir kulübüz. Nasıl olacağını göreceğiz. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı memnun değilim. Bunu değiştirmek istiyoruz. Taraftarlarımız şuna emin olsunlar, bunun için çaba sarf ediyoruz. Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Keşke yarın bazı şeyler bizim elimizde olsaydı. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Taraftarlarımız bize kızgın ve bu normal. Oyuncular da bunun farkında. Bunu değiştirmeye ve düzeltmeye çalışacağız" dedi.

'AYRILMAYA AÇIĞIM AMA BENİM KARAKTERİMDE BIRAKIP GİTMEK YOK'

Takımdan ayrılmasının kendisi için kolay olduğunu ancak bırakıp gitmenin karakterinde olmadığını söyleyen Charalambous, sözlerini şöyle noktaladı:

"Son maçtan sonra hissettiklerimi anlatmıştım ama şu anda buradayım. Sorumluluklarını biliyorum ve birçok konuda üstleniyorum. Avrupa Ligi'nin ardından belki oyuncularımla konuşurum. Patron ilk kez buraya geldi. 3 yıldır buradayım ve ilk kez geldi. Bu onun takımı, takımla konuştu, neler istediğini söyledi. Onun durumuna saygı duymamız gerekiyor. Onun hissettiklerini biz de hissediyorum. Her şeyi gelip yüz yüze söyledi. Buradan ayrılmak benim için çok kolay. Ben sorumluluğumu alıyorum. Ayrılmaya açığım ama benim karakterimde bırakıp gitmek yok. Burada işimin başındayım ve görevimi yapıyorum. Kim olduğumu biliyorum, neler yaptığımı biliyorum ve bu benim için yeterli. Oyunculara saygım var, onlar da bana saygı duyuyorum. EIlias Charalambous çok güçlüdür. Kimin ne dediğini umursamıyorum."

DARIUS OLARU: ŞANSIMIZIN AZ OLDUĞUNU DA BİLİYORUM

Bir üst tura çıkmak için savaşacağını söyleyen Darius Olaru, "Yarınki maçın çok önemli olduğunu biliyoruz. Şansımızın az olduğunu da biliyorum. Yeni yılda hem lige hem de Avrupa Ligi'ne çok kötü başladık. Kalbimin en derinliklerinde hissediyorum ki, üst tura çıkacağız. Yarın sahada olacağım ve üst tura çıkmak için savaşacağım. Çok zor durumdayız ve üst tura çıkmak kolay değil. Sonuçlarımızı düzeltmemiz gerektiğini de biliyoruz. Yarın sahada en iyimizi yapacağız ve umuyorum ki üst tura çıkacağız" diye konuştu.

'ÇOK FAZLA ÖNEMLİ OYUNCULARI VAR'

Fenerbahçe'nin çok fazla önemli ismi sahip olduğunun altını çizen Olaru, "Çok fazla önemli oyuncuları var. Biz de iyi bir takımız ve yarın elimizden geleni yaparak kazanacağız" dedi.