Hartman için son atak!

Lazio'da forma giyen Nuno Tavares'ten istediği sonucu alamayan Beşiktaş, sol bek transferinde bir adım attı ve daha önce gündemine gelen Quilindschy Hartman için görüşmelere başladı.Hartman için satın alma opsiyonlu kiralama planı düşünüyor. İngilizlerle bu seçenek özelinde görüşmeler yürütülüyor. 24 yaşındaki sol bek, son dönemde teknik direktörü Scott Parker'dan formayı almakta zorlanıyor.Bu sezon 16 karşılaşmada boy gösteren Hartman, 4 asist yaparken 1429 dakika sahada kaldı.