İşte muhtemel rakipler

Galatasaray bugün %99 ihtimalle play-off'a kalacak ve bu aşamada karşılaşacağı muhtemel rakipleri de belli… Sarı-kırmızılılara gelme durumu en yüksek olan takım, İngiliz kulübü Newcastle United. Ardından da İnter ve Borussia Dortmund. Cimbom'un kazanması halinde Marsilya ve Bayer Leverkusen, mağlubiyette ise Atalanta
da olası rakipler arasında yer alıyor.
'ARADA FARK YOK'
GalatasarayTeknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 52 yaşındaki teknik adam şunları söyledi: "İyi bir takım olursak bu meydan okumayı yapabiliriz. Beraber hareket etmek çok önemli. Bu seviyede takımlar arasında fark görmüyorum. Rakip seçmek gibi bir durum yok. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, başa baş oynayacak güçteyiz. Herkes çok iyi olduğu için ilk 24'ün içerisinde olacak.''
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçlar bugün saat 23.00'te oynanacak. İlk 8 takım, direkt son 16 turu bileti alacak. 9 ile 24 arası ise play-off oynayacak. 25-36. sıradaki ekipler elenecek.