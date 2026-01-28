Kante için son bir adım

Orta sahada N'Golo Kante bombasını patlatmak isteyen Fenerbahçe, Al-Ittihad ile bonservis pazarlığı için yeniden temasa geçti.Kante yüksek maaşını bırakıp Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etmişti fakat transferin önündeki temel engel 34 yaşındaki Fransız futbolcunun kulübünün talep ettiği bonservis bedeli. Sarılacivertliler ve Al-Ittihad arasında daha önce 5 milyon Euro'ya kadar inen görüşmeler olmuştu.UEFA'nın her sezon farklı kulüplere yaptığı incelemelerde bu sezon ise F.Bahçe mercek altında. UEFA Fair Play Komitesi'nin iki müfettişi ve bağımsız bir denetim kuruluşundan 3 kişilik uzman ile birlikte toplam 5 kişilik heyet, sarı-lacivertli takımın hesaplarını inceledi. 2 gün süren denetimlerin ardından raporlarını oluşturan heyet, Mart ayında tekrar gelecek ve 2025-26 sezonu için mali konularda bir inceleme daha yapacak. Bu araştırma için UEFA'nın, Kerem Aktürkoğlu transferi için belge isteyeceği iddia edildi. TFF'den de konuyla ilgili bilgi talep edileceği aktarıldı.Fenerbahçe'nin FCSB ile yarın oynayacağı maçı Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic bu sezon Avrupa Ligi'nde 3 maça çıkarken Konferans Ligi elemelerinde ise 2 defa düdük çaldı.