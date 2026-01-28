Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaelispor'dan transfer tedbiri açıklaması!
Giriş Tarihi: 28.01.2026 14:02

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, FIFA'nın getirdiği geçici transfer tedbirine sebebiyet veren dosyanın ödemesinin yapıldığını açıkladı.

AA
Kocaelispor'dan FIFA'nın getirdiği geçici transfer tedbirine dair açıklama yapıldı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze FIFA Futbol Mahkemesi tarafından uygulanan geçici transfer tedbirine sebebiyet veren dosyanın ödemesi bugün itibarıyla yapılmış olup, ilgili tedbirin kaldırılması amacıyla gerekli yasal prosedür başlatılmıştır. Taraftarlarımızın ve camiamızın bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kocaelispor'a, eski futbolcusu Josip Vukovic'in alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA tarafından geçici transfer tedbiri getirilmişti.

