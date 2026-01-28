Ndidi’nin baba acısı

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Futbolcu sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı: "Bu sabah beni sesindeki heyecanla aradın ama içten içe bana veda ediyordun. Konuştuklarımız ne olacak peki? Bir daha hiç konuşamayacak mıyız? Geriye sadece anılar mı kalacak? Milli takımda attığım ilk golümde senin o papilo dansını bile yapmıştım ama sen işte böyle çekip gittin." 29 yaşındaki oyuncu, cenaze törenine katılmak için ülkesine gitti.