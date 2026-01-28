UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son hafta sonuçları!

Galatasaray'ın da mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı heyecanı tamamlandı. Dev organizasyonda son hafta maçlarının tamamı aynı anda oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının 8. ve son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Manchester City 2-0 Galatasaray
Liverpool 6-0 Karabağ
Ajax 1-2 Olimpiakos
Arsenal 3-2 Kairat Almaty
Athletic Bilbao 2-3 Sporting Lizbon
Atletico Madrid 1-2 Bodo Glimt
Barcelona 4-1 Kopenhag
Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
Benfica 4-2 Real Madrid
Club Brugge 3-0 Marsilya
Borussia Dortmund 0-2 Inter
Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham
Monaco 0-0 Juventus
Napoli 2-3 Chelsea
Pafos 4-1 Slavia Prag
Paris Saint Germain 1-1 Newcastle United
PSV Eindhoven 1-2 Bayern Münih
Union Saint Gilloise 1-0 Atalanta
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları için kura çekimi 30 Ocak Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Play-off maçları 17-18 ve 24-25 tarihlerinde oynanacak.