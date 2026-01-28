Varsa yoksa sol kanat

Trabzonspor, sol kanat için ilk sırayaBodo/ Glimt'le temas kuruldu ancak Norveçli oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadı. Yönetim, belirsizliğin uzamaması için Fransa Lig 2'de Saint-Etienne formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Zuriko Davitashvili'ye yöneldi. Hızı, bire birdeki etkinliği ve skor katkısıyla öne çıkan Gürcü futbolcu, bu sezon 17 maçta 9 gol-1 asistlik katkı sağladı. Kulübü o yüzden kolay kolay bırakacak gibi görünmüyor.Trabzonspor transferde yerli takviyesini de gündemde tutuyor. 2019-2022 yılları arasında bordo- mavili formayı giyen 27 yaşındaki sağ kanat Yusuf Sarı yeniden bordo-mavili kulübe önerildi. Başakşehir'de son maçını 7 Aralık 2025'te oynayan Yusuf, o tarihten bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Sol kanat ve forvette oynayabilen Yusuf'un, kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi var.Trabzonspor'un Brezilyalı golcüsü Augusto'nun yeni talibi Zenit oldu. Ancak kulüp, Rus yöneticilerin ilk görüşmede yaptığı teklifi yeterli bulmadı. Son dönemde özellikle Arap kulüplerinin ciddi şekilde ilgilendiği Augusto'nun, hem kendisine hem de Trabzonspor'a yüksek ücret teklif edilmesine rağmen kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediği ve bu nedenle teklifleri geri çevirdiği belirtilmişti.